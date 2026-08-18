США ввели санкции против двух топ-чиновников Международного криминального суда

Санкции США введены против президента Международного уголовного суда Томоко Акане и старшего судебного адвоката Абдулайе Сейе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Марко Рубио, передает Государственный департамент США.

Рубио объявил новые санкции против МКС

Рубио заявил, что Акане и Сейе непосредственно участвовали в усилиях МКС по:

расследованию,

аресту,

задержанию или судебному преследованию.

Речь идет о делах против должностных лиц, правительство которых не согласилось на юрисдикцию МКС.

Казначейство также во вторник выдало генеральную лицензию, разрешающую прекращение операций с участием Акане до 17 сентября.

Что угрожает

Санкции замораживают все активы этих лиц в США и фактически отрезают их от финансовой системы США.

Кто из МКС еще под санкциями

В прошлом году США ввели целевые санкции против нескольких должностных лиц Международного уголовного суда.

В список входили прокуроры и судьи, причастные к ордерам на арест и расследованиям насчет:

премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху,

бывшего министра обороны Израиля Иоава Галланта,

американских войск в Афганистане.

В июне трое судей МКС подали в суд на Трампа и его администрацию из-за санкций. Они утверждают, что эти меры были незаконными.

Ранее РБК-Украина писало, что администрация США пообещала активизировать усилия по подрыву деятельности Международного уголовного суда.