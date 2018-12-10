США ввели санкции против трех высокопоставленных чиновников КНДР

Фото: флаги США и Северной Кореи (коллаж РБК-Украина)

Среди попавших под действие ограничительных мер - руководитель отдела пропаганды и агитации ТПК Пак Кван Хо

Минфин США в понедельник, 10 декабря, внес в санкционный список по Северной Корее трех высокопоставленных партийных деятелей КНДР. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минфина США.

Среди попавших под действие ограничительных мер - руководитель отдела пропаганды и агитации ТПК Пак Кван Хо, министр государственной безопасности Чхон Кен Тхэк, а также глава департамента по вопросам организации и разъяснительной работы ТПК Чхве Рен Хэ.

Напомним, Северная Корея пригрозила возобновлением развития ядерного арсенала в случае, если Соединенные Штаты Америки не отменят экономические санкции.

Отмечается, что на встрече в июне 2018 года лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп подписали декларацию о готовности к совместным действиям по ядерному разоружению Корейского полуострова.

Ранее сообщалось, что КНДР готовится к возможному визиту международных экспертов, которые должны проверить закрытие ядерного полигона на севере страны.

Добавим, 23 октября правительство Южной Кореи ратифицировало соглашение о денуклеаризации Корейского полуострова, которое было подписано в сентябре лидерами двух Корей Ким Чен Ыном и Мун Чжэ Ином.