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США ввели санкції проти трьох високопоставлених чиновників КНДР

Новини » Політика    10.12.2018 - 20:44
США ввели санкції проти трьох високопоставлених чиновників КНДР
Фото: прапори США та Північної Кореї (колаж РБК-Україна)

Серед тих, що потрапили під дію обмежувальних заходів - керівник відділу пропаганди і агітації ТПК Пак Кван Хо

Мінфін США в понеділок, 10 грудня, вніс в санкційний список з Північної Кореї трьох високопоставлених партійних діячів КНДР. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Мінфіну США.

Серед тих, що потрапили під дію обмежувальних заходів - керівник відділу пропаганди і агітації ТПК Пак Кван Хо, міністр державної безпеки Чхон Кен Тхек, а також глава департаменту з питань організації та роз'яснювальної роботи ТПК Чхве Рен Хе.

Нагадаємо, Північна Корея пригрозила відновленням розвитку ядерного арсеналу у випадку, якщо Сполучені Штати Америки не скасують економічні санкції.

Наголошується, що на зустрічі в червні 2018 року лідер КНДР Кім Чен Ин і президент США Дональд Трамп підписали декларацію про готовність до спільних дій з ядерного роззброєння Корейського півострова.

Раніше повідомлялося, що КНДР готується до можливого візиту міжнародних експертів, які повинні перевірити зачинення ядерного полігону на півночі країни.

Додамо, 23 жовтня уряд Південної Кореї ратифікувала угоду про денуклеаризацію Корейського півострова, яку було підписано у вересні лідерами двох Корей Кім Чен Ином і Мун Чже Іном.

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