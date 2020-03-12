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США ввели санкции против "дочки" "Роснефти"

Новости » Политика     12.03.2020 - 19:58
США ввели санкции против "дочки" "Роснефти"
Фото: Министерство финансов США (flickr.com)

Компания обвиняется в финансовой поддержке президента Венесуэлы Николаса Мадуро

Соединенные Штаты ввели санкции против еще одного дочернего предприятия российской нефтяной компании "Роснефть". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов США.

Российская компания обвиняется в финансовой поддержке президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Минфин США внесло в черный список TNK Trading International, швейцарскую "дочку" "Роснефти". Соединенные Штаты установили срок до 20 мая на свертывание бизнеса с TNK Trading.

"TNK Trading International SA - это еще одна дочерняя компания "Роснефти", которая занимается продажей и транспортировкой венесуэльской сырой нефти, на которую распространяются санкции", - заявил секретарь Стивен Т. Мнучин.

Напомним, 2 марта США вывели из-под санкций российские компании "Независимая нефтегазовая компания" и "Приморскнефтепродукт". Вашингтон ввел санкции против этих компаний в связи с развитием ядерной программы Пхеньяна в июне 2017 года.

Кроме того, ЕС может подвергнуть санкциям структуры, связанные с Российской Федерацией и Китаем, за преступления в киберпространстве. Этот шаг станет первым применением так называемого режима киберсанкций ЕС - набора инструментов, включающего запреты на поездки и замораживание активов, предназначенные для предотвращения кибератак.

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