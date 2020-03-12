США ввели санкції проти "дочки" "Роснефти"

Фото: Міністерство фінансів США (flickr.com)

Компанія звинувачується у фінансовій підтримці президента Венесуели Ніколаса Мадуро

Сполучені Штати ввели санкції проти ще одного дочірнього підприємства російської нафтової компанії "Роснефть". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів США.

Російська компанія звинувачується у фінансовій підтримці президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Мінфін США вніс у чорний список TNK Trading International, швейцарську "дочку" "Роснефти". Сполучені Штати встановили термін до 20 травня на згортання бізнесу з TNK Trading.

"TNK Trading International SA - це ще одна дочірня компанія "Роснефти", яка займається продажем і транспортуванням венесуельської нафти сирої, на яку поширюються санкції", - заявив секретар Стівен Т. Мнучин.

Нагадаємо, 2 березня США вивели з-під санкцій російські компанії "Незалежна нафтогазова компанія" і "Приморскнефтепродукт". Вашингтон ввів санкції проти цих компаній у зв'язку з розвитком ядерної програми Пхеньяну в червні 2017 року.

Крім того, ЄС може піддати санкцій структури, пов'язані з Російською Федерацією і Китаєм, за злочини в кіберпросторі. Цей крок стане першим застосуванням так званого режиму киберсанкцій ЄС - набору інструментів, що включає заборони на поїздки і заморожування активів, призначені для запобігання кібератак.