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ЕС может расширить санкции против России, - Bloomberg

Новости » Политика     27.02.2020 - 09:11
ЕС может расширить санкции против России, - Bloomberg
Коллаж РБК-Украина

ЕС также может ввести санкции против Китая

ЕС может подвергнуть санкциям структуры, связанные с Россией и Китаем, за преступления в киберпространстве. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломатов, знакомых с ситуацией.

Источники издания сообщают, что переговоры по предлагаемым мерам начнутся уже на этой неделе.

Этот шаг станет первым применением так называемого режима киберсанкций ЕС - набора инструментов, включающего запреты на поездки и замораживание активов, предназначенные для предотвращения кибератак.

Отметим, в прошлом году Еврпарламент принял резолюцию, в которой содержатся рекомендации для Совета ЕС и верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини по противодействию пропаганде, в частности со стороны России.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Грузии заявило, что за прошлогодней кибератакой на грузинские государственные ведомства, проведенной 28 октября 2019 года, стоит Российская Федерация. В результате масштабной кибератаки были повреждены серверы и системы управления государственных учреждений.

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