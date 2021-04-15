США ввели санкции против российских компаний за кибератаки

Сообщается, что под санкции попали следующие компании:

Технополис "ЭРА";

АО "Пасит";

Федеральное государственное автономное научное учреждение "Научно-исследовательский институт специализированных вычислительных устройств и автоматики безопасности";

ООО "Необит";

АО "Передовые системные технологии";

АО "Позитив Текнолоджиз"

Технополис "ЭРА" - это исследовательский центр и технопарк, который финансируется Минобороны России. В нем размещаются подразделения Главного разведывательного управления (ГРУ) России, которые отвечают за кибератаки.

Компания "Пасит" проводит исследования и разработки в поддержку кибератак Службы внешней разведки (СВР) России. "Необит" обслуживает Минобороны, ГРУ, СВР и ФСБ России в поддержку киберопераций.

"Передовые системные технологии" оказывают техническую поддержку кибератакам, а "Позитив Текнолоджиз" поддерживает клиентов из правительства России, в том числе ФСБ

В Минфине США отмечают, что эти компании причастны к атакам хакеров из ФСБ, ГРУ и СВР на Организацию по запрещению химического оружия и Всемирное антидопингового агентства; на государственные системы и критическую инфраструктуру в Украине и в штате Джорджия; и причастны к взлому и утечке информации о выборах в США и Франции.