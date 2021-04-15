США ввели санкции против российских компаний за кибератаки

Соединенные Штаты Америки (США) ввели санкции против России, в том числе против шести технологических компаний. Они причастны к кибератакам на США в интересах российских спецслужб.
Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов США.
Сообщается, что под санкции попали следующие компании:
Технополис "ЭРА" - это исследовательский центр и технопарк, который финансируется Минобороны России. В нем размещаются подразделения Главного разведывательного управления (ГРУ) России, которые отвечают за кибератаки.
Компания "Пасит" проводит исследования и разработки в поддержку кибератак Службы внешней разведки (СВР) России. "Необит" обслуживает Минобороны, ГРУ, СВР и ФСБ России в поддержку киберопераций.
"Передовые системные технологии" оказывают техническую поддержку кибератакам, а "Позитив Текнолоджиз" поддерживает клиентов из правительства России, в том числе ФСБ
В Минфине США отмечают, что эти компании причастны к атакам хакеров из ФСБ, ГРУ и СВР на Организацию по запрещению химического оружия и Всемирное антидопингового агентства; на государственные системы и критическую инфраструктуру в Украине и в штате Джорджия; и причастны к взлому и утечке информации о выборах в США и Франции.
Напомним, ранее сообщалось, что США ввели санкции против России за "вредоносную внешнюю деятельность". В частности, американской финансовой сфере запретили выкупать российские облигации.
Кроме того, Вашингтон выслал десятерых российских шпионов.