ЕС и НАТО поддержат меры США против России, но свои санкции не введут, - Washington Post
Европейский союз и НАТО выступят в поддержку заявления Белого дома о дополнительных мерах в отношении России. Однако свои санкции вводить не собираются.
Президент США Джо Байден сегодня объявил о санкциях против РФ.
"Ожидается, что европейские союзники и НАТО выступят с заявлениями о поддержке после заявления Белого дома, хотя они не планируют вводить собственные новые санкции, заявили официальные лица.
В Белом доме рассчитывают, что новые ограничительные меры станут сигналом для Москвы, который выразит недовольство США. В то же время санкции не будут означать прекращения дипломатических отношений между Вашингтоном и Москвой.
Решение Белого дома, по словам источника, будет сосредоточено на деятельности России за ее пределами и "призвано сигнализировать российскому правительству о том, что его дестабилизирующее поведение неприемлемо".
Ранее сообщалось, что в США готовят санкции против окружения Владимира Путина. Также Вашингтон готовит два пакета санкций против газопровода "Северный поток-2".
В Кремле заявили, что новые санкции США не поспособствуют встрече Путина и Байдена.