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ЕС и НАТО поддержат меры США против России, но свои санкции не введут, - Washington Post

Новина українською → Четверг 15 апреля 2021 15:13
ЕС и НАТО поддержат меры США против России, но свои санкции не введут, - Washington Post Фото: Владимир Путин и Джо Байден (коллаж РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Европейский союз и НАТО выступят в поддержку заявления Белого дома о дополнительных мерах в отношении России. Однако свои санкции вводить не собираются.

Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники.

Президент США Джо Байден сегодня объявил о санкциях против РФ.

"Ожидается, что европейские союзники и НАТО выступят с заявлениями о поддержке после заявления Белого дома, хотя они не планируют вводить собственные новые санкции, заявили официальные лица.

В Белом доме рассчитывают, что новые ограничительные меры станут сигналом для Москвы, который выразит недовольство США. В то же время санкции не будут означать прекращения дипломатических отношений между Вашингтоном и Москвой.

Решение Белого дома, по словам источника, будет сосредоточено на деятельности России за ее пределами и "призвано сигнализировать российскому правительству о том, что его дестабилизирующее поведение неприемлемо".

Ранее сообщалось, что в США готовят санкции против окружения Владимира Путина. Также Вашингтон готовит два пакета санкций против газопровода "Северный поток-2".

В Кремле заявили, что новые санкции США не поспособствуют встрече Путина и Байдена.

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