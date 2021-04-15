ЕС и НАТО поддержат меры США против России, но свои санкции не введут, - Washington Post

Европейский союз и НАТО выступят в поддержку заявления Белого дома о дополнительных мерах в отношении России. Однако свои санкции вводить не собираются.

Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники .

Президент США Джо Байден сегодня объявил о санкциях против РФ.

"Ожидается, что европейские союзники и НАТО выступят с заявлениями о поддержке после заявления Белого дома, хотя они не планируют вводить собственные новые санкции, заявили официальные лица.

В Белом доме рассчитывают, что новые ограничительные меры станут сигналом для Москвы, который выразит недовольство США. В то же время санкции не будут означать прекращения дипломатических отношений между Вашингтоном и Москвой.

Решение Белого дома, по словам источника, будет сосредоточено на деятельности России за ее пределами и "призвано сигнализировать российскому правительству о том, что его дестабилизирующее поведение неприемлемо".