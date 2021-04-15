США ввели санкції проти російських компаній зчерез кібератаки

Повідомляється, що під санкції потрапили такі компанії:

Технополіс "ЕРА";

АТ "Пасит";

Федеральна державна автономна наукова установа "Науково-дослідний інститут спеціалізованих обчислювальних пристроїв та автоматики безпеки";

ТОВ "Необит";

АТ "Передові системні технології";

АТ "Позитив Текнолоджіз"

Технополіс "ЕРА" - це дослідний центр і технопарк, який фінансується Міноборони Росії У ньому розміщуються підрозділи Головного розвідувального управління (ГРУ) Росії, які відповідають за кібератаки.

Компанія "Пасит" проводить дослідження та розробки на підтримку кібератак Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Росії. "Необит" обслуговує Міноборони, ГРУ, СВР і ФСБ Росії на підтримку кібероперацій.

"Передові системні технології" надають технічну підтримку кібератакам, а "Позитив Текнолоджіз" підтримує клієнтів з уряду Росії, в тому числі ФСБ

У Мінфіні США відзначають, що ці компанії причетні до атак хакерів з ФСБ, ГРУ і СЗР на Організацію із заборони хімічної зброї та Всесвітнє антидопінгове агентство; на державні системи і критичну інфраструктуру в Україні і в штаті Джорджія; причетні до злому і витоку інформації про вибори в США і Франції