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США ввели санкции против начальников тюрем в Минске

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Вашингтон, Пятница 10 декабря 2021 18:59
США ввели санкции против начальников тюрем в Минске Фото: США ввели санкции против начальников следственного изолятора в Минске (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США ввели санкции против руководителей следственного изолятора "Окрестина" в Минске (Беларусь). Правоохранители причастны к пыткам и жесткому обращению с задержанными на протестах в августе 2020 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Госдепартамента США.

Государственный департамент объявил, что санкции вводятся против Игоря Кенюха и Евгения Шапецкого - руководителей минского следственного изолятора "Окрестина".

Отмечается, что ограничения введены за их причастность к грубым нарушениям прав человека. В частности, пыткам и жестокому, унижающему достоинство, обращению с задержанными на протестах в августе 2020 года после выборов президента.

Санкции предусматривают запрет на въезд на территорию США.

Массовые протесты в Беларуси вспыхнули в августе 2020 года после президентских выборов, по результатам которых Александр Лукашенко якобы получил 80% голосов избирателей. При этом независимые подсчеты на участках, к которым допустили наблюдателей, показывали убедительную победу Светланы Тихановской.

Отметим, задержанных в ходе протестов белорусские силовики помещали в следственный изолятор "Окрестина". Со многими из них правозащитники смогли установить связь только через несколько дней.

Напомним, ранее Лукашенко признал, что белорусские силовики массово избивали задержанных на протестах после выборов президента.

Подробнее о протестах в Беларуси читайте в материале РБК-Украина, посвященном их годовщине.

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