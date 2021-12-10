ru ua
Сб, 11 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США ввели санкції проти начальників в'язниць у Мінську

Новость на русском →
Вашингтон, П'ятниця 10 грудня 2021 18:59
США ввели санкції проти начальників в'язниць у Мінську Фото: США ввели санкції проти начальників слідчого ізолятора в Мінську (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США ввели санкції проти керівників слідчого ізолятора "Охрестина" в Мінську (Білорусь). Правоохоронці причетні до тортур і жорсткого поводження із затриманими на протестах у серпні 2020 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Держдепартаменту США.

Державний департамент оголосив, що санкції вводяться проти Ігоря Кенюха і Євгена Шапецького - керівників мінського слідчого ізолятора "Охрестина".

Відзначається, що обмеження введені за їх причетність до грубих порушень прав людини. Зокрема, тортурам і жорстокому, що принижує гідність, поводженню із затриманими на протестах у серпні 2020 року після виборів президента.

Санкції передбачають заборону на в'їзд на територію США.

Масові протести в Білорусі спалахнули в серпні 2020 року після президентських виборів, за результатами яких Олександр Лукашенко нібито отримав 80% голосів виборців. При цьому незалежні підрахунки на дільницях, до яких допустили спостерігачів, показували переконливу перемогу Світлани Тихановської.

Зазначимо, затриманих в ході протестів білоруські силовики поміщали в слідчий ізолятор"Охрестина". З багатьма з них правозахисники змогли встановити зв'язок тільки через кілька днів.

Нагадаємо, раніше Лукашенко визнав, що білоруські силовики масово били затриманих на протестах після виборів президента.

Детальніше про протести в Білорусі читайте в матеріалі РБК-Україна, присвяченому їх річниці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Білорусь Санкції
NEWS
Зеленський підписав закон про держбюджет на 2022 рік: основні показники
Зеленський підписав закон про держбюджет на 2022 рік: основні показники
DAILY
Відкрите небо. Як Україна захищена від російських літаків і ракет
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Відкрите небо. Як Україна захищена від російських літаків і ракет