США ввели санкции против китайских компаний из-за Ирана

США вводят новые санкции в отношении некоторых китайских компаний за покупку иранской нефти. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам госсекретаря США Майка Помпео, такие действия связаны с усилением экономического давления в отношении Ирана.

"Мы говорим Китаю и всем нациям - знайте, что мы будем реагировать на каждое нарушение санкций", - заявил Помпео.

Также госсекретарь сообщил, что США активизируют усилия по информированию стран о рисках ведения бизнеса с Корпусом революционной гвардии Ирана, чтобы отделить их от иранской экономики.

Напомним, ранее во время выступления на Генеральной ассамблее ООН президент США Дональд Трамп призвал мировые страны усилить экономическое давление в отношении Ирана.

Также сообщалось, что правительство Ирана готово принять изменения в ядерной сделке, если США вернется в сделку и отменит все санкции.

По словам канлера Германии Ангелы Меркель, сделка между Ираном и США является нереальной на данный момент. Такое заявление Меркель сделала после встречи с президентами стран Дональдом Трампом и Хасаном Рухани во время Генассамблеи ООН.