Иран назвал условия принятия изменений в ядерной сделке

Фото: Али Рабии (LobeLog)

Иран готов вернутся к ядерному соглашению, если к нему вернется США и отменит все санкции

Иран готов дать обещание о том, что не будет стремиться к ядерному оружию и готов принять изменения в ядерном соглашении, если США вернутся к соглашению и отменят все санкции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Об этом заявил представитель иранского правительства Али Рабии в среду, 25 сентября.

"Если санкции закончатся, и произойдет возврат к соглашению США, тогда будет возможность заявить о выходе из тупика, и у президента (Хасана Рухани - ред.) есть даже предложение о небольших изменениях в соглашении", - сообщил Рабии.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с лидерами США и Ирана Дональдом Трампом и Хасаном Рухани назвала сделку между странами нереальной.

Также РБК-Украина сообщало, что во время выступления на Генассамблее ООН Дональд Трамп призвал мировые страны усилить экономическое давление на Иран.

До этого премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о необходимости заключения новой сделки с Ираном. По его словам, новое соглашение необходимо заключить, несмотря на имеющиеся разногласия между Тегераном и Вашингтоном.



