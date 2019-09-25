США ввели санкції проти китайських компаній через Іран

США запроваджують нові санкції щодо деяких китайських компаній за покупку іранської нафти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами держсекретаря США Майка Помпео, такі дії пов'язані з посиленням економічного тиску відносно Ірану.

"Ми говоримо Китаю і всім націям - знайте, що ми будемо реагувати на кожне порушення санкцій", - заявив Помпео.

Також держсекретар повідомив, що США активізують зусилля щодо інформування країн про ризики ведення бізнесу з Корпусом революційної гвардії Ірану, щоб відокремити їх від іранської економіки.

Нагадаємо, раніше під час виступу на Генеральній асамблеї ООН президент США Дональд Трамп закликав світові країни посилити економічний тиск щодо Ірану.

Також повідомлялося, що уряд Ірану готова прийняти зміни в ядерній угоді, якщо США повернеться в угоду і скасує всі санкції.

За словами канлера Німеччини Ангели Меркель, угода між Іраном і США є нереальною на даний момент. Таку заяву Меркель зробила після зустрічі з президентами країн Дональдом Трампом і Хасаном Рухани під час Генасамблеї ООН.