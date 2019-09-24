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Меркель считает нереальными переговоры между США и Ираном

Новости » Общество    24.09.2019 - 21:41
Меркель считает нереальными переговоры между США и Ираном
Фото: Ангела Меркель (bundesregierung.de)

Для начала переговоров США должны отменить санкции против Ирана

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что на данный момент не существует возможности переговоров между США и Ираном относительно ядерной сделки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Об этом Меркель заявила во вторник, 24 сентября, во время визита на Генассамблею ООН, где провела переговоры с президентами стран Дональдом Трампом и Хасаном Рухани.

"Я бы приветствовал переговоры между Соединенными Штатами и Ираном, но этого не случится, пока все санкции не будут сняты. Только тогда начнутся переговоры. Я думаю, что это нереально", - заявила Меркель.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что готов к обсуждению небольших изменений, дополнений или поправок к соглашению о ядерном оружии 2015 года между Ираном и шестью основными державами, если США отменит санкции.

Напомним, во время выступления на Генассамблее ООН Дональд Трамп призвал мировые страны усилить экономическое давление на Иран.

Также РБК-Украина сообщало, что 24 сентября правительство Ирана заявило, что не признает обвинения в атаке на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии. Ранее с обвинениями выступили Великобритания, Франция и Германия.

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