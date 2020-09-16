США ввели санкции против госкомпании Китая по "списку Магнитского"

Фото: флаги США и Китай (коллаж РБК-Украина)

Министерство финансов США ввело санкции в отношении китайской государственной компании Union Development Group Co., Ltd. Ограничительные меры введены в рамках "Глобального акта о правах человека имени Магнитского".

Об этом сообщает пресс-служба Управления по контролю за иностранными активами Минфина США.

Компания оказалась в санкционном списке из-за "захвата и разрушение земель камбоджийцев в ходе проекта Дара Сакор".

"Компания проводит свои операции через камбоджийского генерала Кун Кима, внесенного в 2019 году в санкционный список за причастность к коррупции", - говорится в сообщении.

Акт был принят в США в 2012 году. Документ определял круг лиц, причастных к гибели в российском следственном изоляторе юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского и вводил для них запрет на въезд в США и финансовые санкции. Сейчас в "список Магнитского" включают ответственных за нарушения прав человека в целом. Аналогичные, или схожие правовые акты, были приняты в Великобритании, Канаде, Эстонии, Латвии и Литве.

Ранее Китай ввел санкции против должностных лиц и организаций Соединенных Штатов. Такое решение было принято в ответ на ограничения, введенные США за нарушения прав человека против официальных лиц Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.

Напомним, Госдеп США предупредил американцев о высоком риске быть задержанными и депортированными из Китая.

До этого Конгресс ввел санкции в отношении представителей китайского правительства и Коммунистической партии Китая.

Ранее Сенат США одобрил санкции против Китая из-за нарушения автономии Гонконга.