ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

США ввели санкции против Китая из-за нарушения автономии Тибета

Среда 08 июля 2020 обновлено 05:26
США ввели санкции против Китая из-за нарушения автономии Тибета
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Дмитрий Левицкий

США вводят визовые ограничения

Соединенные Штаты Америки вводят санкции в отношении представителей китайского правительства и Коммунистической партии Китая. Ограничения вводят из-за нарушения автономии Тибета со стороны Китая.

Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео, сообщает Reuters.

По словам Помпео, китайское правительство ограничивает доступ американских дипломатов, журналистов и туристов к территории автономного Тибета.

Он подчеркнул, что этот доступ является очень важным для стабильности в регионе, учитывая нарушения прав человека в Китае и неспособность Пекина предотвратить ухудшение состояния окружающей среды вблизи главных рек Азии.

"Сегодня я объявляю о визовых ограничениях для правительства Китая и должностных лиц Коммунистической партии КНР, которые намерены участвовать в разработке и осуществлении политики по ограничению доступа иностранцев к районам Тибета", - объявил Помпео.

Тибет - это автономный район на юго-западе Китая. Тибет имеет собственное Народное правительство и Народный конгресс, но контролирует политические процессы в районе Коммунистическая партия. В 1912 году Тибет получил независимость, однако в 1951 году Китай восстановил свое правление. Автономию этот район получил в 1965 году.

Напомним, ранее Сенат США одобрил санкции против Китая из-за нарушения автономии Гонконга.

Санкции ввели после принятия парламентом Китая закона о национальной безопасности Гонконга.

Читайте РБК-Украина в Google

Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиКитайСанкции
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь