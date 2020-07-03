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Сенат США одобрил санкции против Китая из-за закона о Гонконге

Новости » В мире     03.07.2020 - 07:36
Сенат США одобрил санкции против Китая из-за закона о Гонконге
Фото: Сенат США (flickr.com/photos/faceme)

Теперь документ должен утвердить Трамп

Сенат США принял законопроект о санкциях против Китая из-за посягательств Пекина на автономию Гонконга. Теперь он поступит на подпись президенту страны Дональду Трампу.

Об этом сообщает USA Today.

Документ предусматривает введение санкций против банков, ведущих дела с китайскими чиновниками, которые связаны с принятием закона о национальной безопасности Гонконга.

Напомним, накануне Китай принял скандальный закон о национальной безопасности Гонконга.

Закон предусматривает наказание за организацию и участие в антиправительственных протестах, а также позволяет создать китайские спецслужбы на территории Гонконга. США считают, что этот закон существенно ограничивает автономию Гонконга.

Отмечается, что законопроект был принят единогласно.

Как сообщало РБК-Украина, ранее санкции против Китая единогласно поддержала Палата представителей США.

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Автор: Артур Родивилов

Теги Новости Украины КитайГонконгСанкции
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