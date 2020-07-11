ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

США предупредили американцев о риске быть задержанными в Китае

США, Суббота 11 июля 2020 18:34
США предупредили американцев о риске быть задержанными в Китае
Фото: госсекретарь США Майк Помпео (state.gov)
Автор: Дмитрий Левицкий

Накануне страны обменялись визовыми ограничениями

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки предупредил американцев о высоком риске быть задержанными и депортированными из Китая. Американцев могут задержать за критику китайского правительства.

Об этом сообщает американское информационное агентство Reuters.

Так, американцев могут задержать без доступа к консульским службам США и информации об их предполагаемом преступлении. Американцам грозят длительные допросы и удержания по причинам, связанным с государственной безопасностью.

Такое предупреждение в американском Госдепе выпустили на фоне двустороннего напряжения в отношениях между Вашингтоном и Пекином. Накануне США и Китай обменялись визовыми санкциями в отношении должностных лиц.

До этого подобное предупреждение опубликовало правительство Австралии, но в Пекине его назвали "абсолютно бессмысленным и дезинформационным".

Напомним, несколько дней назад США ввели визовые ограничения в отношении чиновников Китая за нарушение автономии Тибета.

Кроме того, в США предложили запретить популярную китайскую социальную сеть TikTok.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиКитай
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь