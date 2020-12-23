ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

США ввели санкции против Беларуси: в списке ЦИК и силовики

Вашингтон, Среда 23 декабря 2020 17:46
США ввели санкции против Беларуси: в списке ЦИК и силовики
Фото: флаг Беларуси (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против режима непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко. В санкционный список попали чиновник МВД и организации.

Об этом говорится на сайте Министерства финансов США.

Под ограничения попали: заместитель министра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич, Центральная избирательная комиссия Беларуси, спецподразделение Комитета госбезопасности "Альфа", Главное управление внутренних дел Минского горисполкома (милиция Минска) и минское подразделение ОМОНа.

Напомним, вчера американский Сенат одобрил законопроект, который предусматривает введение санкций против белорусского режима. Документ также подтверждает непризнание США выборов в Беларуси.

Также РБК-Украина писало, что 17 декабря ЕС утвердил третий пакет санкций против белорусского режима с целью стабилизации ситуации в стране после президентских выборов в августе.

Кроме того, вслед за ЕС санкции против Беларуси расширила Великобритания. Лондон внес в санкционный список 29 физических и 7 юридических лиц.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Соединенные Штаты АмерикиБеларусьСанкции

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь