США ввели санкции против Беларуси: в списке ЦИК и силовики

Фото: флаг Беларуси (РБК-Украина)

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против режима непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко. В санкционный список попали чиновник МВД и организации.

Об этом говорится на сайте Министерства финансов США.

Под ограничения попали: заместитель министра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич, Центральная избирательная комиссия Беларуси, спецподразделение Комитета госбезопасности "Альфа", Главное управление внутренних дел Минского горисполкома (милиция Минска) и минское подразделение ОМОНа.

Напомним, вчера американский Сенат одобрил законопроект, который предусматривает введение санкций против белорусского режима. Документ также подтверждает непризнание США выборов в Беларуси.

Также РБК-Украина писало, что 17 декабря ЕС утвердил третий пакет санкций против белорусского режима с целью стабилизации ситуации в стране после президентских выборов в августе.

Кроме того, вслед за ЕС санкции против Беларуси расширила Великобритания. Лондон внес в санкционный список 29 физических и 7 юридических лиц.