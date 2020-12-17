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ЕС утвердил третий пакет санкций в отношении Беларуси

Брюссель, Четверг 17 декабря 2020 14:49
ЕС утвердил третий пакет санкций в отношении Беларуси
Фото: Евросоюз (flickr.com european_parliament)
Автор: Андрей Козловский

Европейский Союз утвердил новый пакет санкций против Беларуси. Он направлен против режима президента страны Александра Лукашенко.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк на своей странице в Twitter.

"Министры окружающей среды ЕС дали окончательный зеленый свет третьему пакету санкций в отношении Беларуси. Сегодня позже будет в официальном журнале", - написал Джозвяк.

Он отметил, что в санкционный список были включены несколько белорусских компаний. В том числе, "Белтехэкспорт" (специализируется на продаже оружия), Минский завод колесных тягачей VOLAT, компания по продаже недвижимости Dana Holdings и IT-компания Synesis.

Также в список добавлены руководитель белорусского государственного вещателя "Белтелерадиокомпания" Иван Эйсмонт и заместитель премьер-министра Анатолий Сивак.

Напомним, накануне послы Европейского Союза утвердили введение третьего пакета санкций в связи с событиями в Беларуси.

Также ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Европейский союз может расширить санкции против режима президента Беларуси Александра Лукашенко. В частности, Брюссель требует от него пойти на уступки протестующим и прекратить насилие против белорусского народа.

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