ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Британия вслед за ЕС расширила санкции против Беларуси

Лондон, Пятница 18 декабря 2020 23:21
Британия вслед за ЕС расширила санкции против Беларуси
Фото: флаг Беларуси (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство финансов Британии расширило персональные санкции против чиновников Беларуси. В санкционный список попали 29 физических и 7 юридических лиц, которые причастны к внутриполитическому кризису в Беларуси.

Об этом говорится на сайте британского Минфина.

Под британские санкции, в частности, попали спикер Верхней палаты парламента Беларуси Наталья Кочанова, генпрокурор Андрей Швед, министр информации Игорь Луцкий и вице-премьер Анатолий Сивака.

Кроме того, под санкции попали глава Гродненского горисполкома Владимир Караник, а также бизнесмены Александр Шакутин и Николай Караник. Ограничения ввели и в отношении белорусского госучреждения "Главное хозяйственное управление", Минского завода колесных тягачей и компании "Белтехэкспорт".

Напомним, вчера ЕС утвердил третий пакет санкций против белорусского режима. ЕС продолжает давить на режим Беларуси с целью стабилизации ситуации в стране после президентских выборов в августе.

Как писало РБК-Украина, сегодня в белорусском МИД заявили о подготовке мер в ответ на санкции со стороны Европейского союза.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире БеларусьВеликобританияСанкцииПротесты в Беларуси

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь