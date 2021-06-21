ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Семья Лукашенко и компании: кто попал под новые персональные санкции ЕС

Новина українською →
Понедельник 21 июня 2021 13:12
Семья Лукашенко и компании: кто попал под новые персональные санкции ЕС Фото: президент Беларуси Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Евросоюз согласовал новый пакет санкций против режима Александра Лукашенко в Беларуси. Ограничения ввели против членов его семьи, бизнесменов, пропагандистов и компаний.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

Всего в санкционном списке 78 официальных лиц и 8 предпринимателей. Среди них:

  • бизнесмены,
  • депутаты,
  • пропагандисты,
  • прокуроры,
  • судьи,
  • милиционеры,
  • высокопоставленные военнослужащие,
  • члены семьи Лукашенко.

"ЕС принял решение ввести замораживание активов и запрет на получение виз для 78 человек и 8 юридических лиц... Санкции сегодня обнародуют в официальном журнале ЕС", - написал Йозвяк.

По данным "Радио Свобода", в санкционном списке ЕС компании:

  • МАЗ,
  • БелАЗ,
  • "Белаэронавигация",
  • Bremino Group,
  • Globalcustom,
  • "Новая нефтяная компания",
  • Logex и Sohra.

В списке также Олег Гайдукевич, Николай Карпенко, Геннадий Давыдько, помощник прокурора Алина Касьянчик, министр обороны Виктор Хренин, журналисты Андрей Муковозчик и Сергей Гусаченко, пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, а также бизнесмены Алексей Алексин и Александр Зайцев.

Ранее сообщалось, что 18 июня Европейский союз согласовал секторальные санкции против Беларуси.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Лукашенко Беларусь Санкции
NEWS
Матч судьбы: Украина сыграет с Австрией за выход в 1/8 финала Евро-2020
Матч судьбы: Украина сыграет с Австрией за выход в 1/8 финала Евро-2020
DAILY
МВФ на паузе. Где Украине взять деньги, чтобы рассчитаться с долгами
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора МВФ на паузе. Где Украине взять деньги, чтобы рассчитаться с долгами