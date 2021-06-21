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Банки, нефть и калий: в ЕС поддержали секторальные санкции против Беларуси

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Понедельник 21 июня 2021 13:27
Банки, нефть и калий: в ЕС поддержали секторальные санкции против Беларуси Фото: министры иностранных дел стран ЕС согласовали санкции против Беларуси (коллаж РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Главы МИД стран ЕС одобрили введение секторальных санкций против Беларуси. Санкции коснутся калийной и нефтяной отраслей, а также банковского сектора

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

По его словам, санкции будут одобрены на заседании Евросовета и официально опубликованы через несколько дней.

"Министры иностранных дел ЕС также дали политический зеленый свет для секторальных санкций в отношении Беларуси, затрагивающих часть ее калийного, нефтяного и банковского секторов", - написал Йозвяк.

Напомним, сегодня Евросоюз также согласовал новый пакет санкций против режима Александра Лукашенко в Беларуси. Ограничения ввели против членов его семьи, бизнесменов, пропагандистов и компаний.

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