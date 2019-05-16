США ввели новые санкции против России

Министерство финансов США ввело санкции против РФ, в частности в отношении спецотряда "Терек" Росгвардии (его база находится в Чечне) и бывшего заместителя командира батальона "Север" Руслана Геремеева в рамках "закона Магнитского". Об этом говорится на сайте ведомтсва.

Как отмечается, Соединенные Штаты также внесли в список санкций пять граждан России из-за нарушения прав человека. Санкции введены против бывшего начальника исправительной колонии №7 Сергея Коссиева, а также Геннадия Карлова, Руслана Геремеева и Елены Трикули.

Ранее посол США в Москве Джон Хантсман заявил, что сенаторы из Демократической и Республиканской партий едины в вопросе санкций США против России.

В частности, Хантсман напомнил о вмешательстве РФ в американские выборы, отравлении Скрипалей в Солсбери и вспомнил о российском юристе Сергее Магнитском, смерть которого в 2009 году привела к введению санкционного "списка Магнитского".

РБК-Украина также писало, что Минфин и Госдеп США завершили подготовку пакета санкций против РФ в связи с попыткой отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и передали свои предложения в Белый дом.

Напомним, британские депутаты возмутились отсутствием санкций против России. В обращении к главе Форин-офиса Джереми Ханту члены палаты общин Британии отметили, что "закон Магнитского" действует в Британии около года, однако не был использован против нарушителей прав человека и не были введены санкции против России из-за отравления Скрипалей.