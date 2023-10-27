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США ввели новий раунд санкції проти ХАМАС

П'ятниця 27 жовтня 2023 14:37
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США ввели новий раунд санкції проти ХАМАС Ілюстративне фото: США ввели новий раунд санкції проти ХАМАС (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

США запровадили другий раунд санкцій проти ключових посадових осіб та фінансових мереж, які пов’язаних із терористами ХАМАСу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів США.

До списку осіб та організацій, які потрапили під санкції, включили посадових осіб ХАМАС в Ірані та членів іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), а також організацію в Газі, яка слугувала каналом для незаконних іранських коштів для ХАМАС і Палестинського ісламського джихаду.

Загалом до санкційного списку було додано 4 юридичні і 8 фізичних осіб.

"Сьогоднішня акція підкреслює відданість Сполучених Штатів ліквідації мереж фінансування ХАМАСу шляхом розгортання наших антитерористичних санкцій і співпраці з нашими глобальними партнерами, щоб позбавити ХАМАС можливості використовувати міжнародну фінансову систему", - заявив заступник міністра фінансів Воллі Адейємо.

Він зауважив, що США без вагань вживатимуть заходів для подальшого послаблення здатності ХАМАСу здійснювати терористичні атаки, націлюючись на його фінансову діяльність та потоки фінансування.

Хто потрапив під санкції

  • Халед Каддумі - давній член ХАМАСу, який зараз живе в Тегерані, виконуючи обов'язки представника ХАМАС в Ірані і виступаючи в якості зв'язкового між бойовиками і іранським урядом.
  • Алі Моршед Ширазі і Мостафа Мохаммад Хані - офіцери Корпусу вартових ісламської революції.
  • Алі Ахмад Файзуллахі - командир бригади спеціального призначення "Саберін" Сухопутних військ КВІР, що базується в Ірані.
  • Іранська організація "Боньяд Шахід", також відома як "Фонд мучеників", яка надає мільйони доларів сім'ям терористів, пов'язаних з ХАМАС і "Ісламським джихадом".

Санкції також введені проти Нассера Аль Шейх Алі, суданського фінансиста ХАМАСу Абдельбасіта Хамза Ельхассан Мохамед Хаїра, суданської компанії Larrycom for Investment Company, турецької компанії Trend GYO, компаній Zawaya Group for Development and Investment Co. LTD, Zawaya Group for Development Investment Sociedad Limitada та Larrycom for Investment Company.

Санкції проти ХАМАСу

Зазначимо, що попередній раунд санкції США проти ХАМАС було введено 18 жовтня. Тоді обмеження ввели проти десяти ключових членів ХАМАС і фінансових посередників у Газі та інших місцях, зокрема Судані, Туреччині, Алжирі і Катарі.

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