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США ввели санкції проти ХАМАС після його нападу на Ізраїль

Середа 18 жовтня 2023 16:34
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США ввели санкції проти ХАМАС після його нападу на Ізраїль Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сполучені Штати Америки сьогодні, 18 жовтня, ввели санкції проти бойовиків ХАМАС. Причиною для цього став його напад на Ізраїль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів США.

"Сьогодні Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило санкції щодо десяти ключових членів терористичного угруповання ХАМАС, його бойовиків і фінансових посередників у Газі й інших місцях, зокрема Судану, Туреччини, Алжиру і Катару", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що це спрямовано проти членів, які керують активами в секретному інвестиційному портфелі ХАМАС, фінансового посередника в Катарі, що має тісні зв'язки з іранським режимом, ключового командира ХАМАС, а також біржі віртуальної валюти, яка базується в Газі, та її оператора.

Міністр фінансів Джанет Єллен заявила, що Сполучені Штати вживають швидких і рішучих дій, щоб переслідувати фінансистів і посібників ХАМАС після жорстокої різанини ізраїльських громадян, включно з дітьми.

Хто саме потрапив під санкції

  • Муса Мухаммад Салім Дудін;
  • Абдельбасіт Хамза Ельхассан Мохамед Хайр;
  • Амер Камаль Шаріф Альшава;
  • Ахмед Саду Джахлеб;
  • Айман Ахмад Аль-Дувайк;
  • Валід Мохаммед Мустафа Джадаллах;
  • Мухаммад Ахмад Абд аль-Даїм Насралла;
  • Ахмед М.М. Алакад;
  • Айман Нофаль.

Також під обмеження потрапила компанія Buy Cash Money and Money Transfer Company, яка надає послуги з переказу грошей та обміну віртуальної валюти, включно з біткойнами.

Війна в Ізраїлі

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС напали на Ізраїль - вони вбивали та викрадали мирних жителів. У відповідь Армія оборони Ізраїлю розпочала операцію проти терористів, у рамках якої по сектору Газа завдали низку ракетних ударів.

Вчора повідомлялось, що Сполучені Штати Америки розглядають можливість військової відповіді на випадок нападу "Хезболли" на Ізраїль.

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх сказала, що Сполучені Штати Америки надають військову допомогу Ізраїлю зараз і такі постачання забезпечуватимуться надалі.

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