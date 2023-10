США ввели новый раунд санкции против ХАМАС

В список лиц и организаций, которые попали под санкции, включили должностных лиц ХАМАС в Иране и членов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также организацию в Газе, которая служила каналом для незаконных иранских средств для ХАМАС и Палестинского исламского джихада.

Всего в санкционный список было добавлено 4 юридических и 8 физических лиц.

"Сегодняшняя акция подчеркивает преданность Соединенных Штатов ликвидации сетей финансирования ХАМАС путем развертывания наших антитеррористических санкций и сотрудничества с нашими глобальными партнерами, чтобы лишить ХАМАС возможности использовать международную финансовую систему", - заявил заместитель министра финансов Уолли Адейем.

Он отметил, что США будут без колебаний принимать меры для дальнейшего ослабления способности ХАМАСа осуществлять террористические атаки, нацеливаясь на его финансовую деятельность и потоки финансирования.

Кто попал под санкции

Халед Каддуми - давний член ХАМАСа, который сейчас живет в Тегеране, исполняет обязанности представителя ХАМАС в Иране и выступает в качестве связного между боевиками и иранским правительством.

Али Моршед Ширази и Мостафа Мохаммад Хани - офицеры Корпуса стражей исламской революции.

Али Ахмад Файзуллахи - командир бригады специального назначения "Саберин" Сухопутных войск КСИР, которая базируется в Иране.

Иранская организация "Боньяд Шахид", также известная как "Фонд мучеников", предоставляющая миллионы долларов семьям террористов, связанных с ХАМАСом и "Исламским джихадом".

Санкции также введены против Нассера Аль Шейх Али, суданского финансиста ХАМАС Абдельбасита Хамза Эльхассан Мохамед Хаира, суданской компании Larrycom for Investment Company, турецкой компании Trend GYO, компаний Zawaya Group for Development and Investment Co. LTD, Zawaya Group for Development Investment Sociedad Limitada и Larrycom for Investment Company.

Санкции против ХАМАСа

Отметим, что предыдущий раунд санкции США против ХАМАС был введен 18 октября. Тогда ограничения ввели против десяти ключевых членов ХАМАС и финансовых посредников в Газе и других местах, включая Судану, Турцию, Алжир и Катар.

