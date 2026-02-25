UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

США ввели новий пакет санкцій проти росіян та їх компаній: хто опинився під ударом

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Міністерство фінансів Сполучених Штатів розширило список санкцій проти Росії, включивши до нього чотирьох фізичних осіб та три організації, які пов'язують з кіберзлочинами.

Повідомляється, що до санкційного переліку включили кількох громадян Росії – зокрема Сергія Зеленюка, Олега Кучерова та Марину Васанович, а також громадянина Узбекистану Азізжона Мамашоєва.

У Сполучених Штатах Зеленюка підозрюють у придбанні та подальшому перепродажі щонайменше восьми кіберінструментів, які належали уряду США та були викрадені з американської компанії, після чого їх реалізовували без належного дозволу.

Міністерство фінансів США також запровадило санкції проти компаній Advance Security Solutions і Special Technology Services LLC FZ, зареєстрованих в ОАЕ, а також проти російської компанії MATRIX LLC.

За даними відомства, зазначені особи займаються купівлею, продажем і обігом нерозкритих вразливостей програмного забезпечення – так званих експлойтів нульового дня, які можуть застосовуватися для кібератак, викрадення інформації та створення програм-вимагачів.

Обмежувальні заходи були введені на підставі закону CAATSA, що передбачає санкції у зв’язку з порушеннями у сфері інтелектуальної власності, а також через діяльність, пов’язану з кіберзагрозами.

США посилюють санкційний тиск на РФ

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп затвердив продовження на рік санкцій проти Росії, які були введені через вторгнення в Україну.

В указі американського президента наголошується, що дії і політика Росії "продовжують становити незвичайну і надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів".

Згодом у Кремлі назвали "автоматичним" рішення президента США продовжити на рік санкції проти Росії. Також у Кремлі розраховують, що Білий дім скасує антиросійські санкції, адже відміна санкцій проти РФ нібито "відповідає інтересам США".

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиБілий дімДональд Трамп