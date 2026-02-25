RU

США ввели новый пакет санкций против россиян и их компаний: кто оказался под ударом

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Министерство финансов Соединенных Штатов расширило список санкций против России, включив в него четырех физических лиц и три организации, которые связывают с киберпреступлениями.

Сообщается, что в санкционный перечень включили нескольких граждан России - в частности Сергея Зеленюка, Олега Кучерова и Марину Васанович, а также гражданина Узбекистана Азизжона Мамашоева.

В Соединенных Штатах Зеленюка подозревают в приобретении и дальнейшей перепродаже по меньшей мере восьми киберинструментов, которые принадлежали правительству США и были похищены из американской компании, после чего их реализовывали без надлежащего разрешения.

Министерство финансов США также ввело санкции против компаний Advance Security Solutions и Special Technology Services LLC FZ, зарегистрированных в ОАЭ, а также против российской компании MATRIX LLC.

По данным ведомства, указанные лица занимаются покупкой, продажей и оборотом нераскрытых уязвимостей программного обеспечения - так называемых эксплойтов нулевого дня, которые могут применяться для кибератак, похищения информации и создания программ-вымогателей.

Ограничительные меры были введены на основании закона CAATSA, предусматривающего санкции в связи с нарушениями в сфере интеллектуальной собственности, а также из-за деятельности, связанной с киберугрозами.

 

США усиливают санкционное давление на РФ

Напомним, президент США Дональд Трамп утвердил продление на год санкций против России, которые были введены из-за вторжения в Украину.

В указе американского президента отмечается, что действия и политика России "продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов".

Впоследствии в Кремле назвали "автоматическим" решение президента США продлить на год санкции против России. Также в Кремле рассчитывают, что Белый дом отменит антироссийские санкции, ведь отмена санкций против РФ якобы "отвечает интересам США".

Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиБелый домДональд Трамп