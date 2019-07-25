США ввели дополнительные санкции против Венесуэлы

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки ввело дополнительные санкции против Венесуэлы в рамках схемы субсидирования продовольствия, которая "наполняла карманы" лидера Николаса Мадуро, в то время как обычные венесуэльцы испытывают нехватку продовольствия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, ведомство ввело санкции против 10 человек и 13 организаций.

Санкции были введены против граждан Колумбии Алекса Сааба и Альваро Энрике Пулидо, а также Вальтера, Йоссера и Йосвала Гавидия, пасынков Мадуро.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что власти Соединенных Штатов Америки ужесточили санкции против Венесуэлы, внеся в черный список четырех должностных лиц из Главного управления военной контрразведки Боливарианской Республики. В числе внесенных в санкционные списки один генерал, два полковника и один майор.

Кроме того, Европарламент поддержал резолюцию о ситуации в Венесуэле, а также призвал принять дополнительные санкции в отношении государственных органов, ответственных за нарушения прав человека и репрессии.

Ранее США уже расширяли санкции против Венесуэлы. Под санкции попало Главное управление военной контрразведки страны. Поводом для расширения санкций стала смерть капитана военно-морского флота Венесуэлы Рафаэля Акосты. 21 июня его задержали по подозрению в попытке государственного переворота. 29 июня военный умер в заключении. По словам адвоката, причиной смерти Акосты стали пытки.