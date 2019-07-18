Европарламент потребовал дополнительных санкций против Мадуро

Фото: Николас Мадуро (instagram.com/dpresidencia)

Европарламент призвал принять санкции в отношении госорганов Венесуэлы

Европейский парламент поддержал резолюцию о ситуации в Венесуэле, призвав принять дополнительные санкции в отношении госорганов, ответственных за нарушения прав человека и репрессии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение сайте Европарламента.

В заявлении сказано, что они возлагают "неизбирательное применение насилия для подавления процесса демократического перехода и восстановление правопорядка в Венесуэле на Николаса Мадуро, а также на вооруженные силы и силы разведки, служащие его незаконному режиму".

Резолюцию поддержали 455 человек, выступили "против" - 85, 105 - воздержались.

Депутаты также призвали Совет Европейского союза принять дополнительные санкции против окружения президента Николаса Мадуро.

"Власти ЕС должны ограничить передвижение этих лиц, заморозить их активы и приостановить выдачу виз, а также их ближайших родственников", - говорится в резолюции.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что оппозиция Венесуэлы вернется на Барбадос, чтобы продолжить переговоры с правительством президента Николаса Мадуро в рамках усилий по урегулированию политического кризиса в стране.

Кроме того, Соединенные Штаты Америки расширили санкции против Венесуэлы. Под санкции попало Главное управление военной контрразведки страны. Поводом для расширения санкций стала смерть капитана военно-морского флота Венесуэлы Рафаэля Акосты. 21 июня его задержали по подозрению в попытке государственного переворота. 29 июня военный умер в заключении. По словам адвоката, причиной смерти Акосты стали пытки.