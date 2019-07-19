США ужесточили санкции против Венесуэлы

Фото: Министерство финансов США (Chip Somodevilla/Getty Images)

США внесли в черный список четырех должностных лиц из Главного управления военной контрразведки Боливарианской Республики

Власти Соединенных Штатов Америки в пятницу ужесточили санкции против Венесуэлы, внеся в черный список четырех должностных лиц из Главного управления военной контрразведки Боливарианской Республики. Об этом сообщае РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов США.

Как сообщается, в числе внесенных в санкционные списки один генерал, два полковника и один майор.

"Соединенные Штаты будут и впредь привлекать к ответственности лиц, причастных к использованию бывшим режимом Мадуро запугивания и репрессий, чтобы преследовать и заставить замолчать политических оппонентов, ни в чем не повинных граждан, а также военных", - приводятся в пресс-релизе Минфина слова главы ведомства Стивена Мнучина.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Европарламент поддержал резолюцию о ситуации в Венесуэле, а также призвал принять дополнительные санкции в отношении государственных органов, ответственных за нарушения прав человека и репрессии.

Кроме того, ранее США уже расширяли санкции против Венесуэлы. Под санкции попало Главное управление военной контрразведки страны. Поводом для расширения санкций стала смерть капитана военно-морского флота Венесуэлы Рафаэля Акосты. 21 июня его задержали по подозрению в попытке государственного переворота. 29 июня военный умер в заключении. По словам адвоката, причиной смерти Акосты стали пытки.

Также оппозиция Венесуэлы вернется на Барбадос, чтобы продолжить переговоры с правительством президента Николаса Мадуро в рамках усилий по урегулированию политического кризиса в стране.