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В Венесуэле снова произошло масштабное отключение электричества

Новости » В мире    23.07.2019 - 13:05
В Венесуэле снова произошло масштабное отключение электричества
Иллюстративное фото (Getty Images)

В Каракасе остановилось метро

В столице Венесуэлы Каракасе 22 июля произошло новое масштабное отключение электричества. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Отключения затронули большую часть города, было остановлено движение метро, из-за чего центральные улицы были перекрыты пробками. По неофициальным данным, снабжение электроэнергией нарушено в 14 из 23 штатов страны

Глава Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в атаке на энергетический комплекс страны неназванных "террористов", нарушивших работу гидроэлектростанции на юге, производящей большую часть потребляемого в Венесуэле электричества.

Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо, напротив, обвинил в произошедшем режим Мадуро, заявив, что причиной отключений стал износ электросетей из-за нехватки инвестиций в инфраструктуру, недостаточного обслуживания и коррупции.

Напомним, в период с ноября 2018 года по февраль 2019 года из-за проблем с электроэнергией в Венесуэле погибли 79 человек. В частности, из-за масштабных проблем с электроснабжением в Венесуэле весной погибли по меньшей мере 15 пациентов медучреждений. Люди погибли из-за невозможности проведения процедуры гемодиализа в результате отсутствия электроэнергии.

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