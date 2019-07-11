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США расширили санкции против Венесуэлы

Новости » Политика    11.07.2019 - 21:12
США расширили санкции против Венесуэлы
Иллюстративное фото (caracaschronicles.com)

Под санкции попало Главное управление военной контрразведки Венесуэлы

Соединенные Штаты Америки расширили санкции против Венесуэлы в связи со смертью военнослужащего. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как сообщается, под санкции попало Главное управление военной контрразведки Венесуэлы. 

Поводом для расширения санкций стала смерть капитана военно-морского флота Венесуэлы Рафаэля Акосты. 21 июня его задержали по подозрению в попытке государственного переворота. 29 июня военный умер в заключении. По словам адвоката, причиной смерти Акосты стали пытки.

По словам главы Министерства финнсов США Стивен Мнучин, арест Акосты был политически мотивированным и необоснованным.

"Минфин обязуется положить конец бесчеловечному обращению режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро с политическими оппонентами", - подчеркнул Мнучин.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Министерство финансов США ввело санкции против кубинской государственной компании Cubametales за импорт нефти из Венесуэлы.

Кроме того, в Организации Объединенных Наций заявили, что во время операций сил безопасности в Венесуеле были убиты около 7 тысяч человек. Немалое количество из числа погибших стали жертвами "казни", а ситуации с арестованными и убитыми гражданами подавались властью как такие, в которых они оказывали сопротивление полиции.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиВенесуэлаСанкции
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