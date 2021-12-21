США в случае нападения на Украину ударят по поставкам смартфонов и авиазапчастей в РФ, - Reuters

В Соединенных Штатах Америки рассматривают введение жесткого экспортного контроля России, если она прибегнет к полномасштабной войне с Украиной. Это будет дополнением к экономическим санкциям против страны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Меры против России, которые обсуждаются на встрече в Белом доме - содержат в себе жесткий экспортный контроль, который может ограничить страну в поставках промышленных и потребительских технологий.
Отмечается, что Россию планируют ограничить в импорте мобильных телефонов основных компонентов самолетов и автомобилей, а также материалов из многих других секторов. Это может серьезно повлиять на потребителей из России, промышленные предприятия и занятость.
В то же время администрация Байдена рассматривает блокировку доступа компании Huawei к передовым полупроводникам, содержащим в себе американские детали. США планируют провести консультации с ключевыми партнерами в Европе и Азии, которые могут быть причастны к мерам, чтобы скоординировать свои усилия там, где это необходимо.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что США ищут способы помочь украинским партизанам в случае оккупации Украины Россией.
Российская Федерация, согласно спутниковым кадрам - продолжает наращивание военных сил на границе на территории Украины.
По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, Кремль пока не принял решение о полномасштабном вторжении в Украину.