США в случае нападения на Украину ударят по поставкам смартфонов и авиазапчастей в РФ, - Reuters

Меры против России, которые обсуждаются на встрече в Белом доме - содержат в себе жесткий экспортный контроль, который может ограничить страну в поставках промышленных и потребительских технологий.

Отмечается, что Россию планируют ограничить в импорте мобильных телефонов основных компонентов самолетов и автомобилей, а также материалов из многих других секторов. Это может серьезно повлиять на потребителей из России, промышленные предприятия и занятость.

В то же время администрация Байдена рассматривает блокировку доступа компании Huawei к передовым полупроводникам, содержащим в себе американские детали. США планируют провести консультации с ключевыми партнерами в Европе и Азии, которые могут быть причастны к мерам, чтобы скоординировать свои усилия там, где это необходимо.