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США в случае нападения на Украину ударят по поставкам смартфонов и авиазапчастей в РФ, - Reuters

Автор: Сергей Пышкин

В Соединенных Штатах Америки рассматривают введение жесткого экспортного контроля России, если она прибегнет к полномасштабной войне с Украиной. Это будет дополнением к экономическим санкциям против страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Меры против России, которые обсуждаются на встрече в Белом доме - содержат в себе жесткий экспортный контроль, который может ограничить страну в поставках промышленных и потребительских технологий.

Отмечается, что Россию планируют ограничить в импорте мобильных телефонов основных компонентов самолетов и автомобилей, а также материалов из многих других секторов. Это может серьезно повлиять на потребителей из России, промышленные предприятия и занятость.

В то же время администрация Байдена рассматривает блокировку доступа компании Huawei к передовым полупроводникам, содержащим в себе американские детали. США планируют провести консультации с ключевыми партнерами в Европе и Азии, которые могут быть причастны к мерам, чтобы скоординировать свои усилия там, где это необходимо.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что США ищут способы помочь украинским партизанам в случае оккупации Украины Россией.

Российская Федерация, согласно спутниковым кадрам - продолжает наращивание военных сил на границе на территории Украины.

По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, Кремль пока не принял решение о полномасштабном вторжении в Украину.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты Америки