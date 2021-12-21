США у разі нападу на Україну вдарять по постачанню смартфонів та авіазапчастин до РФ, - Reuters

Заходи проти Росії, які обговорюються на зустрічі у Білому домі - містять в собі жорсткий експортний контроль, що може обмежити країну в поставках промислових та споживчих технологій.

Зазначається, що Росію планують обмежити в імпорті мобільних телефонів, основних компонентів літаків й автомобілів, а також матеріалів з багатьох інших секторів. Це може серйозно вплинути на споживачів з Росії, промислові підприємства та зайнятість.

Водночас адміністрація Байдена розглядає блокування доступу компанії Huawei до передових напівпровідників, що містять в собі американські деталі. США планують провести консультації з ключовими партнерами в Європі й Азії, які можуть бути причетні до заходів, аби скоординувати свої зусилля там, де це є необхідно.