США введут санкции против Олимпийского комитета Беларуси
Фото: США введут санкции против Олимпийского комитета Беларуси (noc.by)
Соединенные Штаты введут дополнительные санкции против Беларуси. В частности, в санкционный список попадет Олимпийский комитет Беларуси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.
"США введут новые санкции против белорусского режима. Белорусский олимпийский комитет стал объектом новых санкций США", - сообщил чиновник Белого дома.
Напомним, ранее посол Соединенных Штатов заявил, что Белый дом планируют и в дальнейшем применять инструменты экономического давления в отношении самопровозглашенных властей Беларуси. США осуждают нарушения прав человека на территории страны во время режима Лукашенко.
Кроме того, лидер оппозиции Светлана Тихановская на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном призвала усилить давление на Беларусь.