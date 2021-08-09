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США введуть санкції проти олімпійського комітету Білорусі

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США, Понеділок 09 серпня 2021 16:25
США введуть санкції проти олімпійського комітету Білорусі Фото: США введуть санкції проти олімпійського комітету Білорусі (noc.by)
Автор: РБК-Україна

Сполучені Штати введуть додаткові санкції проти Білорусі. Зокрема, до списку санкцій потрапить олімпійський комітет Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

"США введуть нові санкції проти білоруського режиму. Білоруський олімпійський комітет став об'єктом нових санкцій США", - повідомив чиновник Білого дому.

Нагадаємо, раніше посол Сполучених Штатів заявив, що Білий дім планують і надалі застосовувати інструменти економічного тиску щодо самопроголошеної влади Білорусі. США засуджують порушення прав людини на території країни під час режиму Лукашенка.

Крім того, лідер опозиції Світлана Тихановська на зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном закликала посилити тиск на Білорусь.

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