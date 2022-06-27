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США введут санкции против ЧВК, подразделений ВС России и гауляйтеров за войну в Украине

Фото: США введут санкции против ЧВК, подразделений ВС России и гауляйтеров за войну в Украине (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты введут дополнительные санкции против России за ее полномасштабное вторжение в Украину. В частности, ограничения будут введены в отношении частных военных компаний, российских военных подразделений, а также министров и мэров оккупированных городов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Министерство финансов и Государственный департамент США введут блокирующие санкции против частных военных компаний, действующих в Украине, российских военных подразделений, которые были причастны, что достоверно известно, к нарушениям прав человека или международного гуманитарного права в Украине, а также назначенных Россией высокопоставленных должностных лиц на осажденных или занятых силами РФ территориях, в том числе министров и мэров спорных городов", - говорится в сообщении.

Кроме того, США наложат визовые ограничения примерно на 500 должностных лиц в связи с нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, ранее Великобритания, США, Канада и Япония объявили о запрете на поставки российского золота, чтобы усилить давление на "военную машину" президента РФ Владимира Путина.

По оценкам экспертов, в результате запрета на импорт золота экономика России будет терять ежегодно порядка 19 млрд долларов.

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