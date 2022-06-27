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США введуть санкції проти ПВК, підрозділів ЗС Росії і гауляйтерів за війну в Україні

Фото: США введуть санкції проти ПВК, підрозділів ЗС Росії і гауляйтерів за війну в Україні (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Сполучені Штати введуть додаткові санкції проти Росії за її повномасштабне вторгнення в Україну. Зокрема, обмеження будуть введені щодо приватних військових компаній, російських військових підрозділів, а також міністрів і мерів окупованих міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

"Міністерство фінансів і Державний департамент США введуть блокуючі санкції проти приватних військових компаній, діючих в Україні, російських військових підрозділів, які були причетні, що достовірно відомо, до порушень прав людини або міжнародного гуманітарного права в Україні, а також призначених Росією високопосадовців на обложених або зайнятих силами РФ територіях, у тому числі міністрів і мерів спірних міст", - йдеться в повідомленні.

Крім того, США накладуть візові обмеження приблизно на 500 посадових осіб у зв'язку з порушенням суверенітету і територіальної цілісності України.

Нагадаємо, раніше Великобританія, США, Канада і Японія оголосили про заборону на поставки російського золота, щоб посилити тиск на" військову машину " президента РФ Володимира Путіна.

За оцінками експертів, в результаті заборони на імпорт золота економіка Росії буде втрачати щорічно близько 19 млрд доларів.

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