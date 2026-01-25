У США вважають свої гарантії безпеки для України важливішими за європейські, - Politico

У США вважають власні гарантії безпеки важливішими за європейські попри те, що Вашингтон виключає можливість відправки своїх військових до України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Як пише видання, високопосадовець зі США в суботу фактично применшив значення початкових європейських зобов’язань щодо України, зазначивши, що ключовими є саме американські гарантії безпеки:
"Зусилля "коаліції охочих" виглядають непогано. Вони мають кілька гелікоптерів, кілька військових і поодинокі гарантії, але якщо говорити з українцями, то для них справді вирішальними є саме американські гарантії безпеки",- повідомив він журналістам.
Politico також пише, що президент США Дональд Трамп вкотре заявив - Сполучені Штати не направлятимуть свої війська на територію України, однак надаватимуть допомогу.
За словами представників американського оборонного відомства, зобов’язання Штатів, ймовірно, включатимуть супутникову та розвідувальну підтримку, окремі польоти дронів для моніторингу лінії розмежування, а також логістичну допомогу.
Нагадаємо, в Абу-Дабі завершились переговори США. України та Росії, направлені на мирне врегулювання. Хоча українська сторона і заявляє про конструктив у діалозі, питання територій так і лишилось не вирішене. Кремль наполягає на виведенні українських військ з Донбасу, втім Київ категорично проти цього.
Спецпредставник президента США Стів Віткофф позитивно оцінив переговори в Абу-Дабі та додав, що сторони домовилися продовжити їх наступного тижня.
Очікується, що тристоронні переговори продовжаться 1 лютого.