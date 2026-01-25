В США считают свои гарантии безопасности для Украины важнее европейских, - Politico

В США считают собственные гарантии безопасности важнее европейских, несмотря на то, что Вашингтон исключает возможность отправки своих военных в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Как пишет издание. высокопоставленный чиновник из США в субботу фактически преуменьшил значение первоначальных европейских обязательств по Украине, отметив, что ключевыми являются именно американские гарантии безопасности:
"Усилия "коалиции желающих" выглядят неплохо. Они имеют несколько вертолетов, несколько военных и единичные гарантии, но если говорить с украинцами, то для них действительно решающими являются именно американские гарантии безопасности",- сообщил он журналистам.
Politico также пишет, что президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил - Соединенные Штаты не будут направлять свои войска на территорию Украины, однако будут оказывать помощь.
По словам представителей американского оборонного ведомства, обязательства Штатов, вероятно, будут включать спутниковую и разведывательную поддержку, отдельные полеты дронов для мониторинга линии разграничения, а также логистическую помощь.
Напомним, в Абу-Даби завершились переговоры США. Украины и России, направленные на мирное урегулирование. Хотя украинская сторона и заявляет о конструктиве в диалоге, вопрос территорий так и остался не решенным. Кремль настаивает на выводе украинских войск с Донбасса, впрочем Киев категорически против этого.
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф положительно оценил переговоры в Абу-Даби и добавил, что стороны договорились продолжить их на следующей неделе.
Ожидается, что трехсторонние переговоры продолжатся 1 февраля.