В США считают свои гарантии безопасности для Украины важнее европейских, - Politico

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

В США считают собственные гарантии безопасности важнее европейских, несмотря на то, что Вашингтон исключает возможность отправки своих военных в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как пишет издание. высокопоставленный чиновник из США в субботу фактически преуменьшил значение первоначальных европейских обязательств по Украине, отметив, что ключевыми являются именно американские гарантии безопасности:

"Усилия "коалиции желающих" выглядят неплохо. Они имеют несколько вертолетов, несколько военных и единичные гарантии, но если говорить с украинцами, то для них действительно решающими являются именно американские гарантии безопасности",- сообщил он журналистам.

Politico также пишет, что президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил - Соединенные Штаты не будут направлять свои войска на территорию Украины, однако будут оказывать помощь.

По словам представителей американского оборонного ведомства, обязательства Штатов, вероятно, будут включать спутниковую и разведывательную поддержку, отдельные полеты дронов для мониторинга линии разграничения, а также логистическую помощь.

Переговоры в Абу-Даби

Напомним, в Абу-Даби завершились переговоры США. Украины и России, направленные на мирное урегулирование. Хотя украинская сторона и заявляет о конструктиве в диалоге, вопрос территорий так и остался не решенным. Кремль настаивает на выводе украинских войск с Донбасса, впрочем Киев категорически против этого.

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф положительно оценил переговоры в Абу-Даби и добавил, что стороны договорились продолжить их на следующей неделе.

Ожидается, что трехсторонние переговоры продолжатся 1 февраля.

