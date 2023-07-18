У США вважають, що зараз літаки не принесуть Україні користі через систему ППО Росії, - WP

українські чиновники зазначали, що західні військові ніколи не спробували б провести масштабну операцію без підтримки з повітря.

Контрнаступ України

Деякі союзники України заявляли, що контрнаступ ЗСУ просувається повільніше, ніж очікувалося.

У Раді нацбезпеки США повідомляли, що росіяни протягом багатьох місяців зводили кілька ліній оборони на окупованій території України. Тому це уповільнює просування українських військ.

До того ж, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що його дратують коментарі про "повільний" контрнаступ, адже кожен метр дається нашим захисникам кров'ю.

Командувач Сухопутними військами Олександр Сирський також зазначав, що всі українці чекають від контрнаступу швидких результатів, але це неможливо.

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