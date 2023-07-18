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Сирський: ми хочемо швидких результатів контрнаступу, але це неможливо

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Україна, Вівторок 18 липня 2023 14:16
Сирський: ми хочемо швидких результатів контрнаступу, але це неможливо Фото: командувач Сухопутними військами Олександр Сирський (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Попри те, що всі українці чекають від контрнаступу українських сил оборони "швидких результатів", насправді "це неможливо".

Таку думку висловив командувач Сухопутними військами Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю ВВС.

"Ми хотіли б отримати дуже швидкі результати, але насправді це практично неможливо", - сказав він.

За даними генерала, як на сході, так і на півдні, територія насичена мінами та оборонними загородженнями, у росіян, за його словами, багато опорних пунктів.

"Тому наше просування справді йде не так швидко, як хотілося б", - пояснює військовий.

.Але генерал Сирський вважає, що Україна все ще має одну явну перевагу.

"Я вважаю, що єдність нашого військового керівництва та довіра наших солдатів один до одного є сильною стороною нашої армії", - зазначив він.

Контрнаступ ЗСУ

Українські військові продовжують рух одразу на кількох напрямках у рамках свого контрнаступу на фронті, який триває понад місяць. Раніше президент України Володимир Зеленський після двох тижнів контрнаступу зізнавався, що прогрес "повільніший, ніж хотілося б". Зокрема, він вирішив не приховувати, що контрнаступ ЗСУ міг розпочатися раніше. А зараз він "уповільнений" укріпленою російською обороною.

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