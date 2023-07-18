В США считают, что сейчас самолеты не принесут Украине пользы из-за системы ПВО России, - WP

Западные истребители не принесут Украине пользы в текущем контрнаступлении из-за разветвленной системы противовоздушной обороны России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
украинские чиновники отмечали, что западные военные никогда не попытались бы провести масштабную операцию без поддержки с воздуха.
Некоторые союзники Украины заявляли, что контрнаступление ВСУ продвигается медленнее, чем ожидалось.
В Совете нацбезопасности США сообщали, что россияне в течение многих месяцев возводили несколько линий обороны на оккупированной территории Украины. Поэтому это замедляет продвижение украинских войск.
К тому же, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что его раздражают комментарии о "медленном" контрнаступлении, ведь каждый метр дается нашим защитникам кровью.
Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский также отмечал, что все украинцы ждут контрнаступления быстрых результатов, но это невозможно.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.