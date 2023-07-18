RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В США считают, что сейчас самолеты не принесут Украине пользы из-за системы ПВО России, - WP

Иллюстративное фото: в США считают, что сейчас самолеты не принесут Украине пользы из-за системы ПВО России (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Западные истребители не принесут Украине пользы в текущем контрнаступлении из-за разветвленной системы противовоздушной обороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

украинские чиновники отмечали, что западные военные никогда не попытались бы провести масштабную операцию без поддержки с воздуха.

Контрнаступление Украины

Некоторые союзники Украины заявляли, что контрнаступление ВСУ продвигается медленнее, чем ожидалось.

В Совете нацбезопасности США сообщали, что россияне в течение многих месяцев возводили несколько линий обороны на оккупированной территории Украины. Поэтому это замедляет продвижение украинских войск.

К тому же, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что его раздражают комментарии о "медленном" контрнаступлении, ведь каждый метр дается нашим защитникам кровью.

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский также отмечал, что все украинцы ждут контрнаступления быстрых результатов, но это невозможно.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиF-16Контрнаступление ВСУ