У США вважають, що до витоку секретних документів причетна Росія, - Reuters

До витоку кількох секретних військових документів США можливо причетна Росія або проросійські елементи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Reuters.
Американські високопосадовці вважають, що опубліковані документи могли бути змінені для того, щоб зменшити кількість російських втрат. Однак вони посадовці заявляють, що така думка є неофіційною.
При цьому у Пентагоні відмовились від коментування ситуації й автентичності документів, які поширюються у соцмережах. Однак подібний витік документів автоматично ініціює розслідування.
Окрім цього Кремль та посольство Росії у Вашингтоні не прокоментували цієї ситуації.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що у соцмережах з'явилися засекречені військові документи, що детально описують плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим контрнаступом.
Детальніше про витік документів можна прочитати в матеріалі РБК-Україна - "Підмітний лист. Чи був насправді в США "витік про плани ЗСУ": що кажуть експерти".
Раніше ми повідомляли, секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що інформація про час і місце майбутнього контрнаступу ЗСУ є закритою, нею володіють 3-5 людей на планеті.
Нагадаємо, Українське командування та Сили оборони готують контрнаступ, дати якого підбере Генштаб.
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