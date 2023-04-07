В США считают, что к утечке секретных документов причастна Россия, - Reuters

К утечке нескольких секретных военных документов США может быть причастна Россия или пророссийские элементы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Американские чиновники считают, что опубликованные документы могли быть изменены для того, чтобы уменьшить количество российских потерь. Однако они чиновники заявляют, что такое мнение неофициально.

При этом в Пентагоне отказались от комментирования ситуации и подлинности документов, распространяемых в соцсетях. Однако подобная утечка документов автоматически инициирует расследование.

Кроме этого, Кремль и посольство России в Вашингтоне не прокомментировали эту ситуацию.