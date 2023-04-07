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У США вважають, що до витоку секретних документів причетна Росія, - Reuters

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США, П'ятниця 07 квітня 2023 19:23
У США вважають, що до витоку секретних документів причетна Росія, - Reuters Фото: у США вважають, що до витоку секретних документів причетна Росія (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

До витоку кількох секретних військових документів США можливо причетна Росія або проросійські елементи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Reuters.

Американські високопосадовці вважають, що опубліковані документи могли бути змінені для того, щоб зменшити кількість російських втрат. Однак вони посадовці заявляють, що така думка є неофіційною.

При цьому у Пентагоні відмовились від коментування ситуації й автентичності документів, які поширюються у соцмережах. Однак подібний витік документів автоматично ініціює розслідування.

Окрім цього Кремль та посольство Росії у Вашингтоні не прокоментували цієї ситуації.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у соцмережах з'явилися засекречені військові документи, що детально описують плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим контрнаступом.

Детальніше про витік документів можна прочитати в матеріалі РБК-Україна - "Підмітний лист. Чи був насправді в США "витік про плани ЗСУ": що кажуть експерти".

Раніше ми повідомляли, секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що інформація про час і місце майбутнього контрнаступу ЗСУ є закритою, нею володіють 3-5 людей на планеті.

Нагадаємо, Українське командування та Сили оборони готують контрнаступ, дати якого підбере Генштаб.

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