У США вважають, що до витоку секретних документів причетна Росія, - Reuters

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Reuters.

Американські високопосадовці вважають, що опубліковані документи могли бути змінені для того, щоб зменшити кількість російських втрат. Однак вони посадовці заявляють, що така думка є неофіційною.

При цьому у Пентагоні відмовились від коментування ситуації й автентичності документів, які поширюються у соцмережах. Однак подібний витік документів автоматично ініціює розслідування.

Окрім цього Кремль та посольство Росії у Вашингтоні не прокоментували цієї ситуації.