В США считают, что к утечке секретных документов причастна Россия, - Reuters
К утечке нескольких секретных военных документов США может быть причастна Россия или пророссийские элементы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Американские чиновники считают, что опубликованные документы могли быть изменены для того, чтобы уменьшить количество российских потерь. Однако они чиновники заявляют, что такое мнение неофициально.
При этом в Пентагоне отказались от комментирования ситуации и подлинности документов, распространяемых в соцсетях. Однако подобная утечка документов автоматически инициирует расследование.
Кроме этого, Кремль и посольство России в Вашингтоне не прокомментировали эту ситуацию.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в соцсетях появились засекреченные военные документы, подробно описывающие планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением.
Детальнее об утечке документов можно прочитать в материале РБК-Украина - "Подметное письмо. Была ли на самом деле в США "утечка о планах ВСУ": что говорят эксперты".
Ранее мы сообщали, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что информация о времени и месте будущего контрнаступления ВСУ закрыта, ею владеют 3-5 человек на планете.
Напомним, Украинское командование и Силы обороны готовят контрнаступление, даты которого подберет Генштаб.
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